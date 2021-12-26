Службы благоустройства наращивают силы для уборки снега в Самаре

В Самаре продолжается расчистка от снега улиц и дворов. Службы благоустройства наряду с коммунальными наращивают силы, чтобы максимально обезопасить тротуары, пешеходные переходы и остановки, а также внутриквартальные и придомовые территории.
В Самаре продолжается расчистка от снега улиц и дворов. Службы благоустройства наряду с коммунальными наращивают силы, чтобы максимально обезопасить тротуары, пешеходные переходы и остановки, а также внутриквартальные и придомовые территории.
Свежие комментарии