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Службы благоустройства наращивают силы для уборки снега в Самаре

В Самаре продолжается расчистка от снега улиц и дворов. Службы благоустройства наряду с коммунальными наращивают силы, чтобы максимально обезопасить тротуары, пешеходные переходы и остановки, а также внутриквартальные и придомовые территории.

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