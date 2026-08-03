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Авторадио

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В АТОР дали рекомендации туристам, отдыхающим в Таиланде

Российским туристам, находящимся в Таиланде, в целях безопасности не следует отходить от курортных центров и туристических мест на дальние расстояния без сопровождения гидов, а также необходимо всегда быть на связи.

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