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В Калужской области разыскивают 51-летнего мужчину

В Калужской области разыскивают 51-летнего мужчину

В Калужской области ведутся поиски без вести пропавшего мужчины, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". 51-летний Одильжон Нормуминович #Очильдиев из Балабаново Боровского района пропал 13 июня, с тех пор его судьба неизвестна.

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