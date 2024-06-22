В Калужской области разыскивают 51-летнего мужчину

В Калужской области ведутся поиски без вести пропавшего мужчины, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". 51-летний Одильжон Нормуминович #Очильдиев из Балабаново Боровского района пропал 13 июня, с тех пор его судьба неизвестна.