В Калужской области разыскивают 51-летнего мужчину

В Калужской области ведутся поиски без вести пропавшего мужчины, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". 51-летний Одильжон Нормуминович #Очильдиев из Балабаново Боровского района пропал 13 июня, с тех пор его судьба неизвестна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии