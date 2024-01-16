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Газета.ру

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Эксперт МФП Захаренкова: при задержке зарплаты можно потребовать компенсацию

Эксперт МФП Захаренкова: при задержке зарплаты можно потребовать компенсацию

Работники, которым задерживают выплату заработной платы, могут обратиться в комиссию по трудовым спорам, если она есть в их организации, в профсоюз, государственную трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд.

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