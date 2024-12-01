Трое человек попали в больницу после встречного столкновения в Нижнеилимском районе

ДТП произошло вечером 30 ноября в районе поселка Рудногорск Нижнеилимского района. Как установили полицейские, мужчина за рулем «Тойоты Алион» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Тойотой Платц».
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