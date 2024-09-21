Освящение Патриархом собора в Салехарде горожане считают эпохальным событием

После завершения освящение Кафедрального Собора в честь Преображения Господня Патриархом Московским и всея Руси Кириллом жители Салехарда почувствовали гордость и счастье: не каждому дано увидеть такое событие не с экрана телевизора.
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