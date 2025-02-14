Боковик Bitcoin близок к завершению судя по ончейн-метрике

Рынок криптовалют ожидает возобновления роста розничного спроса на биткоин в ближайшее время. После продолжительного периода ценовой стабилизации, который привел к снижению активности частных инвесторов, наметились признаки изменения тенденции.
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