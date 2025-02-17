❗️🔊Портфель заказов Рособоронэкспорта в настоящее время превысил $60 млрд, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби.
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❗️🔊Портфель заказов Рособоронэкспорта в настоящее время превысил $60 млрд, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби.