Ignio.com Стрелец. Еженедельный общий гороскоп за 9 - 15 декабря

Убеждать и превращать противников в союзников - вот важная задача на эту неделю. В понедельник постарайтесь, чтобы между вами и окружающими не осталось недосказанностей и обид, все отношения лучше выяснять в открытую.
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