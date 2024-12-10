Неизвестные разложили на дороге «шпионов»

Жители карельской деревни стали находить на проезжей части доски с саморезами С острой (в буквальном смысле этого слова) проблемой периодически сталкиваются автоводители в деревне Нижняя Салма Пряжинского района.
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