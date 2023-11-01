Добровольцам отряда «БАРС», отличившимся в ходе выполнения боевых задач на Запорожском направлении, вручены государственные награды

Ежедневно военнослужащие отряда срывают атаки и ротации украинских националистов, а также уничтожают опорные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники.
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