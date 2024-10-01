Спустя неделю после официального старта отопительного сезона без горячей воды и отопления в Омске остаются десятки многоэтажек.
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Спустя неделю после официального старта отопительного сезона без горячей воды и отопления в Омске остаются десятки многоэтажек.