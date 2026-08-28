Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Боец притворился мертвым, спасаясь от вражеского дрона в зоне СВО

Боец притворился мертвым, спасаясь от вражеского дрона в зоне СВО

Группировка войск «Восток» за неделю уничтожила почти 2 300 боевиков и освободила три населенных пункта в Запорожской области.

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