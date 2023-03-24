В Китае не могут определиться, сворачивать ли угольную энергетику или пока идти по пути её развития

В последние годы Китай предпринимает планомерные шаги по увеличению передовой добычи угля, чтобы обеспечить достаточное электроснабжение в часы пик и экстремальные погодные условия, стремясь к тому, чтобы уголь играл более важную роль в качестве аварийного резервного источника питания, поскольку страна находится на пути к пику выбросов углерода.
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