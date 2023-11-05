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На пульсе времени

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"Кто о чем, а экс-гинеколог о санкциях", - Урсула фон дер Ляйен пообещала обнародовать 12-й пакет антироссийских рестрикций.

"Кто о чем, а экс-гинеколог о санкциях", - Урсула фон дер Ляйен пообещала обнародовать 12-й пакет антироссийских рестрикций.

Они в Европе молодцы - дела все попеределали и давай гундеть про антироссийские санкции. С утра и до вечера про них трындят, словно - это панацея какая, способная защитить ЕС от катастрофы имя которой: "русские не злые, но память у них хорошая".

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Комментарии
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Erl Schweizer
Единственно разумный ответ на санкции - объявить, что контрсанкции продлятся период, равный санкционному периоду стран ЕС, НАТО и их шестерок. Смысл западных санкций - навредить России, тогда не пора ли закрывать лавочку &quot;Россия - щедрая душа&quot;?
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2 д.
Александр Гранков
Все же интересно, когда они дойдут до 34-го пакета, упомянуто М. Задорновым, какие-то чалые стали.
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2 д.

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