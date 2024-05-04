«Москва подала нам пример»: Китай аплодирует тому, как Россия арестовала активы американского банка JPMorgan

Валентин Катасонов: США больше не будут трогать «русские доллары» Арест в России активов и недвижимости американского финансового конгломерата JPMorgan Chase вызвал на Западе такой шок, что ни одно деловое СМИ Евросоюза и США об этом событии даже не сообщило, а вместо этого дружно подхватили отвлекающую тему — Russiagate (вмешательство Москвы в западные выборы).
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