Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Феттель пропустит вторую гонку «Ф-1» из-за ковида, его снова заменит Хюлькенберг

Нико Хюлькенберг заменит заболевшего ковидом пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.  Четырехкратный чемпион мира сдал положительный тест на ковид неделю назад, перед началом гоночного сезона в Бахрейне, и сейчас ситуация повторилась – из-за нового положительного теста Феттель не выступит на Гран-при Саудовской Аравии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх