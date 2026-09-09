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Царьград

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Промпроизводство Архангельской области упало на 3,2% за 7 месяцев

Промпроизводство Архангельской области упало на 3,2% за 7 месяцев

Архангельскстат опубликовал данные о социально-экономическом положении Архангельской области (без учета Ненецкого автономного округа) за первые семь месяцев 2026 года.

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