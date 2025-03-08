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В Сербии назвали настоящую цель протестов в стране

В Сербии назвали настоящую цель протестов в стране

Протесты сторонников оппозиции в Сербии не имеют социальной подоплеки. Происходит настоящая попытка цветной революции с целью смены Западом власти в стране для столкновения государства с Россией, высказал мнение замглавы сербского правительства Александр Вулин, пишет РИА Новости.

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