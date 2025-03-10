Установили самозапрет, но снова идут за кредитами – удивляются аналитики

1-2% граждан, продолжают обращаться в банке даже после самоограничения на кредиты.В России эксперты отмечают тенденцию к росту числа граждан, которые снова обращаются в банки за кредитами, хотя сами установили для себя ограничение на кредитование, воспользовавшись нового госуслугой.