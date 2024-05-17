Игрок баскетбольного «Зенита» Захаров высказался после разгрома от ЦСКА

Команда постарается вернуть серию в Санкт-Петербург Атакующий защитник петербургского «Зенита» Денис Захаров высказался о поражении, которое потерпела команда в пятом матче серии 1/2 финала с московским ЦСКА (73:99).
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