НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Потому что звания "Народный" и "Заслуженный" раздавали как горячие пирожки, ублюдки, в своём клубке!Не такой уж патри...
  • Игорь Корнаковский
    Еще один скунс... но зато народный, как и хаматоваНе такой уж патри...
  • Лидия Санникова
    😂😂😂 Щас заплачу. Фанера.Кристина Орбакайт...

Игрок баскетбольного «Зенита» Захаров высказался после разгрома от ЦСКА

Игрок баскетбольного «Зенита» Захаров высказался после разгрома от ЦСКА

Команда постарается вернуть серию в Санкт-Петербург Атакующий защитник петербургского «Зенита» Денис Захаров высказался о поражении, которое потерпела команда в пятом матче серии 1/2 финала с московским ЦСКА (73:99).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх