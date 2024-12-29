Многожёнство не «отменили»: нам не говорят о главной опасности

Вадим Кузнецов

Собственно говоря, сейчас мы наблюдаем попытки навязать СВЕТСКОМУ российскому государству следование религиозным нормам одн ой из религий. Попытки эти наблюдаются давно, и кроме религиозных норм россиянам пытались навязать некоторые архаичные племенные обычаи отдельных племен, например, Кавказа. Попытки эти происходят от того, что государство демонстрирует слабость. Сколько бы ни болтали о "тоталитаризме" в России, но ни одно тоталитарное государство не потерпит дикарских плясок и прочих дикарских выходок на центральных улицах столицы. Дикари шайками нападают на полицейских, какой-то там "имам" на всю страну вещает о "правилах жизни", а на Дальнем Востоке дикарь с бородой нападает на Деда Мороза с воплями про "харам". А в Красноярске дикари тащат барана прямо в квартиру в многоэтажке и там зарэзают (интересно, куда они дели портоха и прочие отходы) Налицо попытка создания в стране паразитического инокультурного общества, живущего не по закону страны, а по племенному обычаю, и вот тут следует обратить внмание на слова Гайнутдинова про "внутреннее дело уммы". До тех пор, пока у членов этой самой "уммы" есь российские паспорта, никаких "внутренних дел" там быть не может. Ситуация решается просто: если человек имеет российский паспорт, то ведет себя в соответствии с российским законом. Если он этого паспорта не имеет, то живет в специально подготовленном лагере, с охраной, и по истечении срока пребывания в стране покидает ее. А если от покидания уклоняется - то у нас в самом деле дефицит рабочей силы. Каторга, прокладка Трансполярной магистрали - и вот дикарь уже заработал денег на принудительную депортацию, навечно. Если природные граждане России желают жить по дикарским племеным обычаям, то есть пример: резервация. Огранизуется место постоянного действия таких обычаев, российский закон не действует. Обитатели резервации не имеют паспортов и не могут выползать в те места, где живут нормальные люди. Разве что кратковременно, по особому разрешению и под пристальным наблюдением правоохранителей.