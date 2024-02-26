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Несекретные материалы

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Польские фермеры перешли от простого блокирования дорог к диверсиям и саботажу

Польские фермеры перешли от простого блокирования дорог к диверсиям и саботажу

Польские фермеры всё чаще прибегают диверсиям против украинских перевозчиков. Так, митингующие стали разбрасывать гвозди и шурупы вдоль всей границы возле контрольно-пропускного пункта «Рава-Русская – Гребенное».

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