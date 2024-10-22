Овечкин заявил, что Гретцки поддерживает его в погоне за рекордом в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддерживает его в погоне за собственным снайперским рекордом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии