Производители отказываются от Intel. Они массово переходят на ARM

Крупнейшие производители ноутбуков массово отказываются от процессоров Intel в пользу архитектуры ARMКомпания Intel столкнулась с серьезными проблемами: крупнейшие производители ноутбуков начали массово переходить на процессоры с архитектурой ARM — Asus, Lenovo, Dell и другие компании представили новые модели ноутбуков без процессоров Intel.