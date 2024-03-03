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ФедералПресс

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Россияне считают, что у Путина есть четкий план развития страны

Россияне считают, что у Путина есть четкий план развития страны

МОСКВА, 3 марта, ФедералПресс. Большинство россиян, следивших за посланием Владимира Путина Федеральному собранию, считают, что у действующего президента есть четкий план развития страны, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на собственное исследование.

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