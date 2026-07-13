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Экс-арбитр Майер сравнил Тюрпена с Бастером Китоном: судья всегда спокоен

Экс-арбитр Майер сравнил Тюрпена с Бастером Китоном: судья всегда спокоен

Экс-арбитр ФИФА Урс Майер высказался о судействе на чемпионате мира 2026 года. В видео, снятом по ходу четвертьфинального матча Англия — Норвегия (2:1), он отметил работу главного рефери встречи Клемана Тюрпена.

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