В Бурятии общественники и полицейские зажгли «Свечи памяти» на Мемориале Победы

Члены общественных советов при МВД по Республике Бурятии и Управлении МВД России по г. Улан-Удэ вместе с молодыми сотрудниками полиции и представителями общественного движения «Молодая гвардия» в День памяти и скорби почтили бессмертный подвиг советского народа.