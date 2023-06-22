В Бурятии общественники и полицейские зажгли «Свечи памяти» на Мемориале Победы

Члены общественных советов при МВД по Республике Бурятии и Управлении МВД России по г. Улан-Удэ вместе с молодыми сотрудниками полиции и представителями общественного движения «Молодая гвардия» в День памяти и скорби почтили бессмертный подвиг советского народа.
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