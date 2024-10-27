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Калужские новости

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Криминальная парочка в калужском райцентре делала фальшивые деньги

Криминальная парочка в калужском райцентре делала фальшивые деньги

В 2021 году житель Людинова привлек свою знакомую к преступной деятельности. Парочка начала на дому у мужчины печатать на специально купленной оргтехнике фальшивые 2000-рублевые купюры и сбывать метилэфедрон в разных уголках РоссииВ 2021 году житель Людинова привлек свою знакомую к преступной деятельности.

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