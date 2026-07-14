В целях безопасности Белгород могут покинуть все юные спортсмены

ВСУ продолжают атаковать наших соседей. В Белгородской области повреждён уже 31 спортивный объект. Минспорта РФ Михаил Дегтярёв обсудил с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым планы по восстановлению зданий.
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