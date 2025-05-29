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Харьков или Одесса

Харьков или Одесса

С начала текущего года в Одессе активизировались ожидания освобождения. Кстати и украинцы начали переживать за это направление.

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