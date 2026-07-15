Microsoft исправила почти 600 уязвимостей в Windows 10 и 11

Microsoft устранила 570 уязвимостей в Windows 10 и 11, включая 61 критическую и три нулевого дня. Обновление вышло 14 июля, и пользователям рекомендуется установить патч незамедлительно, чтобы защитить свои системы.
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