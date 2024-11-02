На смоленском предприятии погиб сотрудник

Директор компании предстал перед судом. В Смоленске завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлёкшем по неосторожности смерть человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии