На уровне слухов: бронетранспортеры Boxer для Украины

Boxer в конфигурации БТР с пулеметным боевым модулем В течение последних двух лет правительство Германии неоднократно передавало киевскому режиму различную военную технику, от автомобилей и броневиков до танков и артиллерийских установок.
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