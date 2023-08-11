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Профессия по знаку зодиака: какая работа будет для вас идеальной

Вы терпеть не можете свою работу? Идёте туда, как на каторгу, считая минуты до окончания рабочего дня? Вы просто занимаетесь не своим делом! Вы, быть может, не знали, но выбрать любимое дело можно, исходя из даты своего рождения.

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