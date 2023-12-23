Экс-легкоатлетка Чен заявила, что Бестемьянова зря обижается на Тарасову

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Иоланда Чен в комментарии Sport24 поделилась мнением о словах олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, заявившей, что легендарный тренер Татьяна Тарасова оскорбляла и унижала людей.