47-летняя солистка группы «Винтаж» снялась в нижнем белье

Российская певица и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).