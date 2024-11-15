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47-летняя солистка группы «Винтаж» снялась в нижнем белье

47-летняя солистка группы «Винтаж» снялась в нижнем белье

Российская певица и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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