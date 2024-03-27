Психиатр Каторгин: психика пожизненно заключенных серьезно изменяется

Психика пожизненно осужденных людей претерпевает серьезные изменения, они могут терять способности к ориентации в пространстве, а также испытывать трудности с общением, потому что почти не разговаривает с окружающими.
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