Террориста привезли в «Крокус» для следственного эксперимента

Сотрудники правоохранительных органов привезли фигуранта уголовного дела о теракте Рачабализода Саидакрами (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг) в «Крокус сити холл» для следственного эксперимента.
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