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Петербургский дневник

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Петербург вошел в тройку регионов-лидеров по числу волонтеров голосования «Формирование комфортной городской среды»

Петербург вошел в тройку регионов-лидеров по числу волонтеров голосования «Формирование комфортной городской среды»

Набор продолжается На платформе Добро.рф продолжается набор добровольцев для проведения Всероссийского голосования за благоустройство общественных пространств, которое пройдет в России с 21 апреля по 12 июня.

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