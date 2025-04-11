Петербург вошел в тройку регионов-лидеров по числу волонтеров голосования «Формирование комфортной городской среды»

Набор продолжается На платформе Добро.рф продолжается набор добровольцев для проведения Всероссийского голосования за благоустройство общественных пространств, которое пройдет в России с 21 апреля по 12 июня.
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