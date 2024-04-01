«Лапшу китайскую на уши», — Киркоров откровенно о том, почему перестал общаться с Давой

В жизни Филиппа Бедросовича и Давы Манукяна был период, когда они близко дружили. Коллеги постоянно появлялись вместе на событиях, часто встречались вне работы, обсуждая проблемы шоу-бизнеса, однако, вмиг их общение пропало.