«Лапшу китайскую на уши», — Киркоров откровенно о том, почему перестал общаться с Давой

В жизни Филиппа Бедросовича и Давы Манукяна был период, когда они близко дружили. Коллеги постоянно появлялись вместе на событиях, часто встречались вне работы, обсуждая проблемы шоу-бизнеса, однако, вмиг их общение пропало.
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