Производство машин, роботов, ракет, дронов и полупроводников под угрозой: Китай приостановил поставки редкоземельных металлов и магнитов

Китай приостановил экспорт широкого спектра критически важных минералов, редкоземельных металлов и магнитов, угрожая перекрыть поставки компонентов, необходимых автопроизводителям, производителям аэрокосмической техники, компаниям по производству полупроводников и военным подрядчикам по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии