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Уголовное дело возбуждено против Лойко за отсутствие маркировок иноагента

Уголовное дело возбуждено против Лойко за отсутствие маркировок иноагента

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против журналиста Сергея Лойко*. Он неоднократно отказывался добавлять маркировки иноагента в свои посты в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

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