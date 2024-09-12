Уголовное дело возбуждено против Лойко за отсутствие маркировок иноагента

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против журналиста Сергея Лойко*. Он неоднократно отказывался добавлять маркировки иноагента в свои посты в Telegram-канале, пишет РИА Новости.
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