Мизулина прокомментировала выступление солиста группы «Щенки»

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в Telegram-канале назвала вокалиста группы «Щенки» Максима Тесли подражателем рэпера Vacio после того, как солист коллектива из Кингисеппа появился на сцене в одном носке….
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