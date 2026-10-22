Несмотря на ссору с Зеленским, президент США Дональд Трамп не станет ни отключать связь для ВСУ, ни предпринимать других шагов, которые серьёзно навредят украинской армии.
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