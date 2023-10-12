Прогноз погоды в Крыму на сегодня. • Симферополь: +16°, ясно ☀️ • Севастополь: +19°, дождь 🌧️ • Ялта: +16°, ясно ☀️ • Алушта: +16°, ясно ☀️ • Евпатория: +16°, облачно 🌥️ • Саки: +15°, ясно ☀️ • Бахчисарай: +15°, ясно ☀️ • Джанкой: +17°, ясно ☀️ • Судак: +16°, ясно ☀️ • Феодосия: +14°, ясно ☀️ • Керчь: +13°, ясно ☀️ • Черноморское: +17°, облачно 🌥️ • Армянск: +17°, ясно ☀️ Крым Оперативный.
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