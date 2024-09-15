Мы "по над усе"!!!

Территория без будущего. От будущего она отказалась тогда, когда плюнула в свое прошлое, переписывая историю.
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