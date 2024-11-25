Экс-игрок сборной СССР Пономарев назвал футбол "Ростова" в игре с ЦСКА навалом

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил, что поражение армейской команды в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" случилось из-за решения Валерия Карпина упростить игру своих футболистов.
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