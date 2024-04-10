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Преступную группировку осудили на длительные сроки за распространение наркотиков в Тамбовской области

Преступную группировку осудили на длительные сроки за распространение наркотиков в Тамбовской области

Перед судом в Тамбовской области предстали восемь участников преступной группировки. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении от 1 до 24 эпизодов покушений на незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах.

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