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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Итоги III этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.

Итоги III этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.

Поздравляем победителей третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в 2023/2024 учебном году№ п/пФамилия, имя, отчество учащегосяКлассДипломФамилия, имя, отчество учителяБелорусский язык и литератураЛапіна Лізавета АляксееўнаХIІІЛісава Таццяна ІванаўнаКанаплёў Багдан МіхайлавічХIЛісава Таццяна ІванаўнаМікулік Аляксей ПаўлавічIХІІІ .

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